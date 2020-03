Coronavirus: Cum se explica rata mortalitatii atat de mare din Italia

Ziare.

Pana in acest moment, 10.779 de persoane si-au pierdut viata , la un numar total de 97.689 de cazuri.Cum se explica aceasta rata a mortalitatii extrem de mare? Sistemul medical din Italia a fost depasit, iar numarul celor testati este mult mai mic decat al celor care au contractat virusul, conform CNN "Numarul cazurilor confirmate nu este reprezentativ pentru intreaga populatie infectata. Cifrele reale sunt mult, mult mai mari", a explicat medicul Massimo Galli, seful unitatii de boli infectioase de la Spitalul Sacco din Milano.Astfel, pentru ca sistemul medical din Italia nu mai face fata, s-a luat decizia ca doar cazurile grave sa mai fie testate. In aceste conditii, cei care acuza simptome dar starea lor nu este grava nu mai sunt testati si nu mai sunt trecuti in bilantul oficial anuntat zilnic. Din acest motiv, rata mortalitatii este atat de ridicata.In Lombardia se efectueaza zilnic 5.000 de teste, dar necesarul este mult mai mare. "Sunt mii de oameni care asteapta sa fie testati la domiciliu", a explicat Galli.In plus, Galli a mai mentionat ca angajatii din spitale au beneficiat de prea putine echipamente de protectie disponibile."Avem un sistem national de asistenta medicala care functioneaza foarte bine, mai ales in Lombardia, dar chiar si sistemul nostru a fost lovit puternic. Au fost facute minuni in cresterea numarului de paturi din spitale. Totusi, probleme vor resimti si alte tari", a avertizat Galli.Un alt factor al ratei de deces este populatia imbatranita a Italiei. Varsta medie a pacientilor care au murit dupa testarea pozitiva a fost de 78 de ani in aceasta tara.Au existat cazuri fericite in care persoane in varsta au fost salvate, dar cei care se aflau intr-o stare mai fragila de sanatate au murit.Exista insa si sperante, avand in vedere ca Italica Grondona, in varsta de 102 ani , si-a revenit dupa 20 de zile in spital. Ea a fost poreclita de doctorii italieni "Nemuritoarea".C.S.