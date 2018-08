Cutremur in Italia

Ziare.

com

Cutremurul de 4,7 grade a avut loc marti la ora 23.48 (miercuri, 0.48, ora Romaniei) in apropierea localitatii Montecilfone (provincia Campobasso, regiunea Molise), in partea centru-sud a Italiei. Seismul s-a produs la adancimea de doar 19 kilometri. Ulterior, seismul a fost revizuit la 4,6 grade.Cutremurul s-a simtit puternic in centrul si sudul Italiei, in principal in orasele Pescara, Caserta, Avellino si Napoli . De teama, mii de persoane au iesit pe strazi in localitatile situate in zona epicentrului, informeaza publicatiile La Repubblica si Il Messaggero.Pana la ora difuzarii acestei stiri nu au fost semnalate victime ori daune materiale semnificative.