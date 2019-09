Deputatii italieni au votat noul guvern Conte

Ziare.

com

Dintre cei 606 deputati care au votat, 343 s-au exprimat pentru, 263 au fost contra si trei s-au abtinut, potrivit rezultatului oficial, relateaza AFP.Intr-un discurs de o ora si jumatate, seful guvernului, reinvestit in functie in fruntea unei noi majoritati alcatuite din Miscarea 5 Stele (M5S, antisistem) si Partidul Democrat (centru-stanga), a prezentat un "proiect politic de mare amploare" pentru legislatura care, teoretic, se incheie in 2023.El a cerut clasei politice si cetatenilor mai multa moderatie in ton si "mai multa sobrietate in special pe retelele sociale", solicitandu-le ministrilor "coeziune si fidelitate". Viata coalitiei precedente, care a unit M5S si Liga (extrema-dreapta) lui Matteo Salvini, a fost marcata de dispute, invective si polemici zilnice.Programul lui Giuseppe Conte, prezentat ca un "pact politic si social", preia liniile directoare ale acordului pentru o noua majoritate incheiat intre M5S si PD si intentioneaza "sa reinvie tara sub semnul dezvoltarii, inovarii si echitatii sociale".Dupa votul fara probleme din Camera Deputatilor, situatia s-ar putea complica marti seara in Senat unde guvernul dispune de o majoritate mai restransa.