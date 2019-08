Doi turisti risca ani de inchisoare, dupa ce au furat nisip in Sardinia

Ziare.

Politia de frontiera a gasit nisipul alb, luat de pe plaja Chia din sudul insulei italiene, pus in 14 sticle mari de plastic, in portbagajul masinii cuplului.Cei doi urmau sa ia feribotul spre Toulon, in sudul Frantei, din Porto Torres, conform The Guardian. Cuplul a spus politistilor ca a luat nisipul ca suvenir, iar cei doi nu si-au dat seama ca au comis o infractiune.Insa acum francezii risca intre unul si sase ani de inchisoare, intrucat astfel de "suveniruri" reprezinta o problema pentru autoritati.Politia a spus ca in aceasta vara turistii au cam exagerat cu cantitatea de nisip, scoici sau pietre luate de pe plaja. In ultimele saptamani, au confiscat 10 tone de nisip si scoici din bagajele turistilor.Oamenii risca, de asemenea, amenzi de pana la 3.000 de euro, dar politia e destul de reticenta in aplicarea unor astfel de sanctiuni, deoarece majoritatea sunt turisti."Atunci cand cei responsabili pentru aceste episoade sunt strainii, e dificil sa incasam amenzile", conform politistilor.