Dragostea pentru pizza in vremuri de Corona

"Ne e dor de focul din cuptorul de pizza"

Nostalgia pentru pizza la cuptorul de acasa

"Trece timpul mai repede"

De la inceput

Ziare.

com

Italia si pizza - doua notiuni pentru multi aproape inseparabile. Dar pandemia de coronavirus a blocat si accesul la aceasta mostenire gustoasa din patrimoniul cultural mondial., de la restaurantele clasice, la serviciile de livrare la domiciliu. 16% din aceste unitati se afla in provincia Campania, din sud, in apropiere de Napoli.Inchiderea pizzeriilor ii dispera pe brutari si pe cetatenii din regiune, iar unora le provoaca inclusiv o criza de identitate., asa cum sunt numiti brutarii de pizza, obligati sa stea acasa, posteaza numeroase videoclipuri pe retelele de socializare in care cauta consolare, recunoastere sau incearca sa-si descarce frustrarile. Filmulete in care isi etaleaza iscusinta in framantarea si aruncarea aluatului subtire, in miscarile rapide de maini si retetele speciale - le arata astfel tuturor italienilor cum se face pizza in stil napolitan.Si Errico Porzio, un pizzaiolo din Napoli, proprietar de sase pizzerii cu peste 60 de angajati, si-a difuzat pe Facebook tutorialul sau de pizza.In doar cateva zile, postarea a strans aproape jumatate de milion de accesari. "Ceea ce inseamna", spune el, "ca oamenii chiar stau acasa si simt nevoia sa faca pizza."El a creat mai multe grupuri de chat in cadrul comunitatii pizzaiolo pentru a le da curaj celor care se tem acum pentru afacerile si locurile lor de munca. Majoritatea sunt de acord cu restrictiile de iesire din casa, unii sunt indignati sau nu-si pot permite, pur si simplu, sa-si tina afacerile inchise pentru un timp atat de indelungat."Cei care au facut inainte economii isi pot permite o luna sau doua sa tina inchis, dar toti ceilalti se confrunta cu mari dificultati", spune Porzio. Pentru a le asigura un venit angajatilor si a le reduce oarecum povara proprietarilor, Guvernul a creat un fond de sprijin. "Dar sigur ca tuturor ne lipseste focul din cuptoarele noastre de pizza."Si Egidio De Cicco, un pizzaiolo din orasul Quindici, la 40 de kilometri de Napoli, ar merge cu placere la munca. Dupa prevederile actuale, masurile dure ar urma sa fie valabile pana la jumatatea lui aprilie.El spera ca, dupa aceea, nu va mai trebui sa apeleze la ajutorul financiar de la stat. "Cel mai mult imi lipseste contactul cu oamenii. Ei ma fac sa imi placa si mai mult munca pe care o fac."Egidio face in continuare pizza pentru familia lui. "Ce nu ar da azi oricine in Campania sa aiba acasa propriul pizzaiolo", spune el razand. Pentru multi, este o traditie sa manance o data pe saptamana o pizza la restaurant. Dar pentru ca localurile lor preferate sunt inchise, multi isi urmeaza pasiunea acasa."Exista multa nostalgie pentru pizza. Incercam sa ne facem singuri acasa, dar nu se poate compara", spune Roberta Esposito, in varsta de 36 de ani, din Portici, in apropiere de Napoli. Ea este coordonatoare intr-un centru juvenil in care si tinerii cazati acolo se invata unul pe altul sa faca pizza.Paola Dalla Monica sta acasa, dupa ce restaurantul ei din centrul metropolei Napoli a fost nevoit sa inchida din cauza pandemiei. Ea spune ca, in ciuda crizei economice, sprijina decizia presedintelui regiunii Campania, Vincenzo De Luca, de a inchide restaurantele.Restaurantul ei abia si-a deschis portile in noiembrie anul trecut. Dorea sa-si recupereze investitiile in sezonul din primavara si vara.Acum, ea sta acasa si gateste. "In felul acesta, zilele trec mai repede", spune ea. Face pizza dupa reteta bunicii ei. "Imi place sa o fac chiar eu, dar este mult mai satisfacator atunci cand o face un pizzaiolo."Pentru ca tot mai multi oameni fac acasa pizza, drojdia si faina au inceput sa lipseasca din supermarketuri. "Lumea posteaza acum filmulete in care arata cum se face aluatul fara drojdie", spune Claudia Giardiello, care locuieste la marginea orasului Benevento.Cum se face o pizza perfecta este un subiect constant de discutie in cercurile de prieteni si in familie. "Cred ca mancam de doua ori mai multa pizza decat inainte."Bransa pizzeriilor a crescut exponential in ultimii zece ani - si cu ea si profiturile. Dar se asteapta o revenire lenta dupa ce se va termina cu blocada. "Pizza este la Napoli precum cafeaua. Nu se va schimba acest obicei", spune Porzio."Dar noile restrictii dupa redeschidere vor duce la modificarea intregului model de afaceri. Vom fi nevoiti sa lucram cu rezervari de mese si sa ne dezvoltam serviciul de livrare la domiciliu."Egidio, pizzaiolo de zece ani, spune ca traieste de pe o zi pe alta. "Oamenii si-au dovedit dragostea pentru pizza. Ne mandrim cu asta in calitate de pizzaiolos. Si cand vor trece toate astea, pizza va fi cu siguranta si mai iubita ca pana acum."