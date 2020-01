Dupa inundatii istorice, canalele Venetiei au secat (Video)

Ziare.

Barcile stau pe fundul canalelor care seamana mai degraba cu niste transee noroioase, iar transportul prin oras a devenit o provocare, scrie BBC In urma cu exact doua luni, apa a atins un nivel maxim de 1,87 de metri, iar alarma pentru inundatii a sunat de-a lungul canalelor orasului italian.A fost inregistrat cel mai inalt nivel din ultimii 50 de ani, primarul Venetiei declarand la acel moment ca este o consecinta directa a incalzirii globale.Mai bine de doua treimi din oras a fost sub apa, daunele ridicandu-se la peste un miliard de euro. Piata San Marco a fost acoperita de ape si din cauza vantului puternic s-au format si valuri mari. Magazinele si restaurantele au trebuit sa inchida, iar turistii au povestit ca au fost nevoiti sa inoate, dupa ce unele platforme din lemn plasate in jurul orasului in zonele expuse la inundatii s-au rasturnat.