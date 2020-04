Epidemia de coronavirus din Italia ar fi inceput, de fapt, in ianuarie - studiu

LIVE

Italia a inceput testarea oamenilor dupa diagnosticarea primului pacient local, la 21 februarie in Codogno, o mica localitate din regiunea Lombardia.Cazurile si decesele au luat amploare imediat dupa aceea in Italia, oamenii de stiinta banuind ca virusul era prezent, neobservat, de cateva saptamani, informeaza Reuters.Stefano Merler de la Fundatia Bruno Kessler a declarat in cadrul unei conferinte de presa cu inalte autoritati sanitare italiene ca institutul sau a analizat primele cazuri cunoscute si a tras concluzii clare din ritmul ulterior de contagiune."Ne-am dat seama ca existau multe persoane infectate in Lombardia cu mult inainte de 20 februarie, ceea inseamna ca epidemia a inceput mult mai devreme", a spus el."In ianuarie cu siguranta, dar poate chiar inainte. Nu vom sti niciodata", a precizat el, adaugand ca explozia imediata a numarului de cazuri sugereaza ca virusul a fost probabil adus in Italia mai degraba de un grup de oameni decat de un singur individ.Italia a fost prima tara occidentala care s-a confruntat cu boala virala, care a aparut in China la sfarsitul anului trecut si s-a raspandit in toata lumea.Autoritatile italiene au inregistrat aproximativ 190.000 de cazuri confirmate si 25.500 de decese.In incercarea de a preveni raspandirea epidemiei, Italia a suspendat traficul aerian in si din China la 31 ianuarie, dupa ce doi turisti chinezi au fost testati pozitiv la Roma. Insa oamenii de stiinta cred ca a fost, probabil, prea tarziu.O alta echipa de oameni de stiinta din Italia a avansat ideea ca noul coronavirus este posibil sa fi ajuns in Italia din Germania, nu direct din China, in a doua jumatate a lunii ianuarie, noteaza Reuters.