Eruptie puternica a unui cu vulcan din Italia: Un turist a murit (Galerie foto&Video)

Escaping #Stromboli today just as we were about to start the hike to the top. In awe. pic.twitter.com/UmjZw7fZUM - Jonathan Shokrian (@shok1) July 3, 2019

https://t.co/OpiAMv0OZM Hiker killed as volcano erupts on Italian tourist island of Stromboli | HviRAL- Tourists are describing the eruption on the Italian island of Stromboli as "enormous."https://t.co/VPTcbo1KlY pic.twitter.com/YRQ90myISk; pic.twitter.com/1tpj4wP07o - alamsahafa (@Hoviral) July 3, 2019

Stunning aerial photos of the deadly eruption at #Stromboli today. https://t.co/FQDHY5NDCw - Dr Janine Krippner (@janinekrippner) July 4, 2019

Volcanic eruption leaves one dead on Italian island of Stromboli https://t.co/wSF2o2grZN pic.twitter.com/uslnYnEscB - FRANCE 24 (@FRANCE24) July 4, 2019

Watch what happened at 5:24:51 in @el_pais's broadcast: explosion del volcan italiano Stromboli https://t.co/R9HuANoPWi - sherisspace (@sherisspace) July 4, 2019

Ziare.

com

Doua explozii puternice au avut loc miercuri pe Stromboli, unul din vulcanii cei mai activi din Europa."Din nefericire, un barbat si-a pierdut viata, sunt mai multi raniti, dar niciunul grav", a declarat un membru al echipelor de salvare, Calogero Foti, la postul de televiziune RAI.Potrivit agentiei de presa AGI, victima este un sicilian in varsta de 35 de ani aflat intr-o excursie cu un prieten brazilian care a fost gasit in stare de soc si deshidratat.Ei se aflau sub limita de altitudine de 400 de metri dincolo de care este necesara prezenta unui ghid.O nava a Marinei italiene a fost trimisa la fata locului si a evacuat 70 de locuitori si turisti, potrivit mai multor media.Insula vulcanica Stromboli, cu o suprafata de 12,6 kilometri patrati si o populatie de circa 500 de locuitori, atrage in fiecare an numerosi turisti inca de la inceputul primaverii. Turistii escaladeaza deseori varful de 924 de metri pentru a privi in craterul vulcanului care arunca deseori in aer roci topite.Potrivit Institutului national de geofizica al Italiei (INVG), doua explozii uriase s-au produs miercuri pe versantul centru-sud al craterului vulcanului in jurul orelor 14.46 GMT.Exploziile au fost precedate de scurgeri de lava "din toate gurile active", proiectand o coloana de fum cu o inaltime de doi kilometri, a precizat INVG.Unul din avioanele serviciilor de pompieri din orasul sicilian Messina, de care depinde Stromboli, nu a fost in masura sa atace incendiile provocate de eruptie din cauza cantitatilor importante de fum, potrivit presei italiene.In decembrie 2002, dupa o eruptie masiva, doua milioane de metri cubi de roca s-au varsat in mare, ridicand un val urias in jurul insulei si provocand importante pagube materiale. Sase persoane au fost ranite.Stromboli, care face parte dintr-un arhipelag de sapte insule, a devenit celebru in urma filmului cu acelasi nume realizat in 1950 de Roberto Rossellini cu Ingrid Bergman in rolul principal.