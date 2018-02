Explozie la o uzina chimica de langa Milano: Zeci de oameni au fost raniti (Video)

Ziare.

Explozia a avut loc la un rezervor al unei uzine pentru tratarea deseurilor industriale din localitatea Bulgarograsso, situata la periferia orasului Milano.In momentul producerii deflagratiei, in apropierea rezervorului erau 33 de angajati, care au inhalat gaze toxice. Majoritatea au suferit rani usoare, dar noua au fost spitalizati, trei fiind in stare grava, relateaza cotidianul La Stampa si site-ul IlSussidiario.net.Explozia a generat un incendiu si un nor toxic, astfel ca autoritatile au dispus evacuarea mai multor case situate in apropierea uzinei.Primarul localitatii Bulgarograsso, Giampaolo Cusini, a dat asigurari in cursul serii ca substantele din aer nu sunt periculoase.Pompierii italieni depun eforturi pentru stingerea incendiului si incearca sa afle circumstantele producerii accidentului industrial.