Explozie puternica in apropiere de aeroportul din Bologna soldata cu zeci de victime (Foto&Video) Update

Update

Massive explosion and fire near #Bologna Airport, #Italy. Fire seems to have occurred after a truck delivering cars/vans went up in flames



(­čôĚPatrizio Rosetto) pic.twitter.com/1NrmJhQLCZ - John Villanueva Puzon (@JohnRPuzon_) 6 august 2018

, 17:35 - Conform informatiilor de ultima ora, cel putin doua persoane au murit, iar alte 67 au fost ranite anunta autoritatile italiene, citate de cotidianul Corriere della Sera si de TGcom24.Mediaset.it.Cel putin 14 dintre persoanele ranite sunt in stare grava.Un segment suspendat al autostrazii s-a prabusit in urma exploziei autocisternei implicate in accident.Numeroase vehicule si cladiri au fost afectate de explozie si de incendiu.MAE a transmis ca deocamdata nu are informatii referitoare la victime care sa fie cetateni romani.Politia a anuntat ca este vorba despre un accident rutier produs pe autostrada din apropierea aeroportului, conform The Sun . Din primele informatii, ar fi vorba despre un tir incarcat cu acid, care ar fi explodat.Traficul rutier a fost oprit pe autostrada pe ambele sensuri.