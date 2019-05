Extremistul Salvini isi consolideaza acapararea Guvernului dupa alegerile de ieri

Abandonarea aliatului

"Multumesc", a reactionat vicepremierul italian, totodata ministru de Interne, postand duminica pe Twitter o fotografie in care zambeste larg si agitand un afis cu mesajul "primul partid din Italia, MULTUMESC".Potrivit estimarilor si unor prime rezultate partiale, Liga lui Salvini realizeaza un scor de aproximativ 30% - cel mai bun rezultat obtinut de departe intr-un scrutin national, relateaza AFP.In 2014, acest partid suveranist si aliat al Rassemblement national (RN) al lui Marine Le Pen in Franta, a obtinut un pic peste 6% din voturi si 17% in alegerile legislative din martie 2018.El isi devanseaza mult aliatul in Guvern, Miscarea Cinci Stele (M5S, antisistem), marele perdant al scrutinului, cu un scor de aproximativ 20%, dupa ce a obtinut peste 32% in martie 2018.Raportul de forte, deja foarte dezechilibrat in favoarea Ligii, este de-acum confirmat de urne, potrivit acestor estimari, ridicand un numar de intrebari despre supravietuirea guvernului actual.Salvini, care a luat cuvantul in noaptea de duminica spre luni, la sediul partidului, la Milano (nord), a dat insa asigurari ca Guvernul urmeaza sa mearga inainte.Alegerile europene "nu schimba nimic in Italia", a reafirmat el, reluand aproape cuvant cu cuvant ceea ce a declarat anterior, duminica, si promisiunea de a merge pana la sfarsitul legislaturii, in 2023.Pare exclus, cel putin pentru moment, sa-si abandoneze aliatul, M5S, cu care are relatii execrabile de saptamani de zile, insa si-a impus in mod clar agenda Guvernului in viitoarele saptamani."Indemn la o accelerare a programului Guvernului", a tunat Salvini. El a enumerat cateva masuri-far ale Ligii - reducerea impozitelor, consolidarea securitatii sau autonomia regionala - tot atatea teme care ar urma sa creeze noi tensiuni in randul majortatii, in contextul unor divergente profunde cu privire la aceste teme intre Liga si M5S.Liga reclama, de asemenea, sa-l aleaga pe viitorul comisar italian in Comisia Europeana (CE), a confirmat unul dintre reprezentantii formatiunii, Riccardo Molinari.Polemicile neincetate din ultimele saptamani intre cei doi aliati in primul guvern populist dintr-o tara fondatoare a UE au deschis usa la tot felul de scenarii, inclusiv celui al unei caderi inevitabile a acestui Executiv, legat printr-un "contract de guvernare"."Liga cere sa se voteze cu ea in alegerile europene ca sa provoace o criza guvernamentala luni dimineata?", s-a intrebat in mod deschis liderul M5S Luigi Di Maio.De-acum in pozitie de forta, Salvini ar putea sa fie tentat sa provoace alegeri anticipate, mai ales daca nu reuseste sa-si impuna punctele de vedere.Rezultatul bun al altui partid de extrema dreapta, Fratelli d'Italia (FdI), care a obtinut aproximativ 6% din voturi, ar putea sa-l incite in acest sens."Exista intotdeauna posibilitatea de a pune pe picioare un centru-dreapta compact", a declarat duminica seara unul dintre reprezentantii acestui partid, Fabio Rampelli.Liga a candidat in martie 2018 alaturi de FdI si Forza Italia (FI, centru-dreapta), partidul fostului premier Silvio Berlusconi. Aceasta coalitie nu a obtinut, insa, majoritatea mandatelor, ceea ce a determinat atunci Liga sa se orienteze catre M5S.Forza Italia a obtinut, la randul sau, aproximativ 10% din voturi duminica, potrivit unor estimari, iar Silvio Berlusconi, in varsta de 82 de ani, il tot indeamna pe Salvini sa-si abandoneze actualul aliat, pentru a relansa aceasta coalitie.