Focuri de artificii la iesirea din inchisoare a doi capi ai mafiei din Napoli

Giovanni Illiano, 48 de ani, si Silvio De Luca, 41 de ani, si-au ispasit pedepsele de 8 si respectiv 10 ani de inchisoare pentru extorcare.In cartierul de baruri din Monterusciello, in vestul orasului Napoli, mai mult de o suta de rude si prieteni ii asteptau joi seara pentru o sarbatoare cu sampanie, jocuri de lumini si focuri de artificii.Pentru aceasta reintoarcere in fieful lor - cunoscut pentru traficul sau de droguri - a fost angajat un interpret de cantece populare napolitane, iar acesta a dedicat numeroase cantece mafiotilor aflati inca in spatele gratiilor, subliniaza presa italiana.Evenimentul, documentat cu fotografii si inregistrari video postate pe retelele sociale, face obiectul unei anchete a politiei.