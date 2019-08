Fostul premierul italian Matteo Renzi propune un guvern ''institutional'' pentru a evita alegerile anticipate

Ziare.

Matteo Renzi, care a condus Italia din februarie 2014 pana in decembrie 2016, a apreciat ca "ar fi o prostie sa se mearga la vot chiar acum", in toamna, asa cum a cerut liderul Ligii (extrema dreapta), Matteo Salvini, zguduind joi coalitia formata in urma cu 14 luni cu Miscarea 5 Stele (M5S), relateaza AFP."Sunt convins ca exista o majoritate pentru un guvern institutional capabil sa salveze Italia. Cine refuza va trebui sa-si asume responsabilitatea de a livra dreptei extremiste viitorul copiilor nostri", a afirmat Renzi in mesaje postate pe Facebook si in interviuri pentru Corriere della Sera si canalul de televiziune Canale 5.Avem nevoie de "un guvern institutional care sa permita italienilor (prin parlament) sa voteze reducerea (deja prevazuta) a numarului de parlamentari, sa evite majorarea TVA-ului (automata de la inceputul anului 2020, daca nu sunt adoptate masuri bugetare inainte, ndlr) si care sa poata gestiona organizarea de alegeri fara manipulari", a precizat responsaniul italian.Renzi a lansat propunerea, in pragul unei saptamani cruciale cand grupurile parlamentare se vor reuni pentru a decide data unui vot de cenzura, care ar urma sa conduca la caderea guvernului Giuseppe Conte. Analistii preconizeaza un astfel de scrutin in jurul datei de 20 august.Partidul Liga, condus de Salvini, a depus, vineri, o motiune de cenzura impotriva guvernului de coalitie condus de prim-ministrul Giuseppe Conte, iar Senatul a anuntat ca liderii grupurilor parlamentare vor decide luni cand va fi supusa la vot. Desi este vacanta parlamentara, Liga si-a convocat deputatii la Roma si doreste ca votul sa aiba loc saptamana viitoare, in timp ce partidele din opozitie prefera sa astepte pana in 19-20 august.Salvini a declansat criza politica declarand ca nu mai considera viabila coalitia Ligii cu Miscarea 5 Stele, din cauza conflictelor continue.Citeste si Criza in Italia: Salvini arunca in aer coalitia extremei drepte cu populistii din M5S