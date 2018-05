Guvern de tehnocrati in Italia: Cine este premierul desemnat

Ziare.

"Ma prezint in Palarment cu un program care include proiectul de buget, cu intentia organizarii alegerilor parlamentare anticipate in 2019, in cazul in care voi primi increderea majoritatii parlamentare.In cazul in care nu voi primi votul de incredere, alegerile anticipate vor fi convocate dupa luna august", a declarat Carlo Cottarelli la finalul intrevederii cu presedintele Sergio Mattarella."Voi prezenta in scurt timp lista ministrilor. Guvernul va fi neutru, va gestiona prudent finantele publice si va considera esentiala participarea Italiei la zona euro. Eu nu voi candida in alegeri", a spus Cottarelli.In varsta de 64 de ani, Cottarelli este de profesie economist.