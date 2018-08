Guvernul italian decreteaza stare de urgenta pentru 12 luni la Genova dupa prabusirea autostrazii

Ziare.

"Am auzit cererea presedintelui regiunii si am decretat starea de urgenta pentru 12 luni", a declarat Conte presei, dupa o reuniune extraordinara la Genova a Consiliului de Ministri, relateaza AFP."Am deblocat, pentru aplicarea primelor interventii, cinci milioane de euro din fondul national pentru situatii de urgenta", a precizat el. "Este o prima masura a guvernului in fata acestei tragedii", a comentat presedintele Consiliului de ministri."Vom decreta, de asemenea, o zi de doliu national, urmeaza sa stabilim ziua pentru a coincide cu funeraliile victimelor", a spus el.