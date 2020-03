Guvernul italian trimite armata sa impuna respectarea izolarii in Lombardia

Ziare.

Cererea guvernului regional "a fost acceptata, iar 114 militari se vor afla pe teren. Este prea putin, dar este un lucru bun", a anuntat presedintele regiunii intr-o conferinta de presa.Fara sa comunice un nou bilant, Fontana a anuntat ca aceasta contagiune nu da niciun semn de slabire in Lombardia, regiunea care a platiti cel mai mare tribut al acestei epidemii in Italia.In aceasta regiune se afla majoritatea persoanelor contaminate si majoritatea deceselor inregistrate in tara.Regiunea trage un semnal de alarma cu privire la faptul ca pandemia pare, pentru moment, sa accelereze in continuare.Joi seara, numarul deceselor cauzate de coronavirus in Italia l-a depasit pe cel inregistrat in China , unde a izbucnit pandemia.Mai exact, italienii au raportat ca de la inceputul pandemiei nu mai putin de 41.035 de oameni din Peninsula au luat coronavirus. Iar dintre acestia, 3.405 au murit.