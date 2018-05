In Italia ar putea avea loc alegeri anticipate in iulie - surse

Ziare.

La Roma nu s-a reusit inca formarea unui nou guvern dupa alegerile parlamentare din martie. Presedintele Sergio Mattarella l-a desemnat ca premier interimar pe Carlo Cottarelli, un fost oficial al Fondului Monetar International. Noi alegeri erau considerate posibile in septembrie sau la inceputul lui 2019, dar sursele apropiate partidelor politice sustin ca exista o sansa ca presedintele sa dizolve parlamentul in zilele urmatoare si sa convoace alegeri anticipate pe 29 iulie.Noua perspectiva a aparut, potrivit Reuters, imediat dupa ce Cottarelli s-a intalnit marti dupa-masa cu seful statului, fara a face ulterior nicio declaratie. Se astepta ca el sa anunte componenta guvernului. O sursa apropiata presedintelui a declarat ca premierul desemnat nu intentioneaza sa isi depuna mandatul, ci doar lucreaza la definitivarea listei de ministri.Pe fondul incertitudinilor politice, piata financiara italiana a atins cel mai scazut nivel de dupa iulie 2017, iar randamentul titlurilor de stat la doi ani, cele mai sensibile la context, a inregistrat cel mai mare salt intr-o singura zi din ultimii 26 de ani. La nivel european, criza politica italiana s-a reflectat in cursul scazut al euro, pe fondul semnalelor ca agentia Moody's ar putea reduce ratingul Italiei.