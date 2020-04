In Italia scade numarul bolnavilor de COVID-19: Au murit 534 de oameni, dar peste 2.700 s-au vindecat in 24 de ore

Ziare.

La Terapia Intensiva se afla marti 2.471 de persoane, cu 102 mai putine fata de ziua precedenta. Sunt inca internate cu simptome 24.134 de persoane, cu 772 mai putine fata de ziua precedenta, scrie La Repubblica.In ultimele 24 de ore au murit 534 de persoane (luni au fost 454), totalul deceselor ajungand la 24.648.Cei vindecati sunt 51.600, o crestere in 24 de ore cu 2.723 de persoane (luni au fost declarate vindecate 1.822 de persoane).Scaderea numarului bolnavilor a fost cu 528 de persoane, in timp ce noile cazuri din ultimele 24 de ore au ajuns la 2.729 (luni au fost 2.256).Au fost efectuate 52.126 de teste in comparatie cu luni - 41.483.Trei regiuni din Italia raman cele mai afectate: Lombardia (nord) cu 67.931 de cazuri si 12.579 de decese, Emilia-Romagna (centru-nord, 23.092 de cazuri si 3.147 de decese) si Piemont (nord-vest, 21.955 de cazuri si 2.485 de morti).Numarul total al persoanelor care au contractat virusul de la debutul epidemiei este de 183.957.Premierul Giuseppe Conte a anuntat ca va dezvalui "inainte de sfarsitul saptamanii" planul sau de iesire din izolare, in vigoare de la 9 martie si care se va incheia la 3 mai.