Infernul de dupa explozia din Bologna: Un pod s-a prabusit, zeci de masini au bubuit, peste 80 de raniti si doi morti (Video&Foto)

1 dead and 67 people wounded so far in the explosion after tanker incident in the neighbourhood of Bologna.

Here the footage of the highway bridge totally collapsed pic.twitter.com/cGgol4bD9E - Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 6 august 2018

#Italy Explosion near Bologna Airport caused by fuel tanker with LPG gas crashing into back of car transporter and a highway bridge totally collapsed. At least 2 dead and 60-70 people have now been reported injured. #Bologna #Explosion video pic.twitter.com/EAG06umol6 - Alexander Hansen (@AlexanderXV) 6 august 2018

A massive explosion on a highway outside Bologna, Italy has killed one, injured 70 and partially collapsed a bridge https://t.co/P8yxIejjTh pic.twitter.com/E2C59IASJQ - CBS News (@CBSNews) 6 august 2018

Ziare.

com

In imaginile surprinse se observa cum podul s-a prabusit dupa incident, conform Express Explozia s-a produs dupa o coliziune dintre o cisterna si mai multe autoturisme, provocand moartea a doua persoane si ranirea a 84.In urma primei deflagratii de pe autostrada au urmat altele intr-o parcare din apropiere unde se aflau mai multe masini. Zeci de vehicule din parcare au ars.Oamenii din zona au declarat ingroziti ca, initial, au crezut ca este vorba despre un act terorist."Plafonul de sticla al restaurantului a inceput sa se prabuseasca si oamenii au inceput sa fuga. M-am uitat afara si parea un zid de flacari", a spus un martor, care a adaugat ca timp de sapte-opt minute s-au auzit explozii."Nu m-am gandit la un accident, am crezut ca a fost un atac", a adaugat acesta.Toate drumurile din zona au fost inchise, iar consiliul municipal din Bologna a facut apel la oameni sa nu iasa afara si sa foloseasca autoturismele doar daca era absolut necesar.