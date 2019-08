Insula italiana Stromboli, zguduita de o eruptie vulcanica puternica (Video)

We were just at #Stromboli volcano watching the small eruptions. We left and then this giant eruption happened! #volcano pic.twitter.com/gQHjXuH9l3 - Nicole Bremner (@NicoleBremner) August 28, 2019

A couple of smaller eruptions now and this metallic taste in our mouths. Waiting to see if we need to help with evacuations #Stromboli #volcano #strombolivolcano pic.twitter.com/XFo64ubp96 - Nicole Bremner (@NicoleBremner) August 28, 2019

Watching #stromboli volcano erupt from sitting having a granita on the iolian island of #panarea - amazing way to start my birthday! pic.twitter.com/0LlPaQpLMq - sunshine de leon (@sunshinemnl) August 28, 2019

Two Canadian fire fighting planes now dropping water on the fires #Stromboli #volcano pic.twitter.com/L0KTu4umPL - Nicole Bremner (@NicoleBremner) August 28, 2019

Ziare.

com

"Nu exista informatii in legatura cu persoane afectate (de eruptie) pana in acest moment", au anuntat pompierii pe Twitter, adaugand ca echipele actioneaza pentru stingerea incendiilor.Potrivit agentiei de presa ANSA, un nor mare de fum putea fi zarit deasupra insulei vulcanice de la o distanta de cativa kilometri.Pe insula Stromboli, care face parte dintr-un arhipelag in nordul Siciliei, se afla unul dintre cei mai activi vulcani din Italia. Pe insula traiesc circa 500 de locuitori permanenti, insa vara este plin de turisti.Pe 3 iulie s-a produs o alta eruptie puternica a vulcanului Stromboli, cand un barbat aflat in drumetie pe munte a murit si ghidul sau a fost ranit.