Italia a anuntat cel mai mic numar al cazurilor zilnice de coronavirus din ultimele 2 luni

Ziare.

com

In ultimele 24 de ore, in Italia s-au inregistrat 802 cazuri noi de coronavirus. Este pentru prima data cand numarul cazurilor noi inregistrate in 24 de ore scade sub 1.000 incepand cu 10 martie incoace. De asemenea, acesta este cel mai mic numar de pe 6 martie incoace.In ultimele 24 de ore au murit 165 de persoane. Acesta este cel mai mic numar al deceselor intr-un astfel de interval de pe 14 martie incoace.In total, in Italia s-au inregistrat 219.070 de cazuri, iar 30.560 de oameni au murit. Pe de alta parte, 105.186 de persoane au fost declarate vindecate.La terapie intensiva, in Italia sunt internate in acest moment 1.027 de persoane.C.S.