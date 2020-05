Italia a depasit pragul de 30.000 de decese din cauza coronavirusului

Ziare.

In Italia, de la inceputul epidemiei de coronavirus au murit 30.201 de oameni, potrivit La Repubblica.Datele noului buletin al Protectiei Civile arata o scadere a persoanelor internate. La Terapie intensiva se aflau vineri 1.168 de persoane, cu 143 mai putine fata de ziua rpecedenta.Se afla inca internate cu simptome 14.636 de persoane, cu 538 mai putine fata de ieri. In izolare, la domiciliu, se afla 72.157 de persoane (mai putin cu 982 fata de joi).In ultimele 24 de ore au murit 243 de persoane (joi au fost 274 de victime), totalul ajungand la 30.201.Persoanele vindecate sunt 99.023, o crestere in 24 de ore de 2.747 (joi au fost declarate vindecate 3.031 de persoane).Vineri au fost efectuate 63.775 de teste, in comparatie cu joi - 70.359.Numarul total de persoane care au contractat virusul de la inceputul epidemiei este de 217.185.