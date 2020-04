Italia a inregistrat peste 20.000 de decese din cauza coronavirusului, un bilant dramatic depasit doar de SUA

Sursa: worldometers.info

Datele comunicate de Protectia Civila luni nu sunt optimiste.Conform oficialilor italieni, ramane scazut numarul persoanelor internate la Terapie Intensiva, este vorba de 3.260 de oameni, cu 83 mai putini in comparatie cu ziua precedenta. O valoare in scadere constanta, un bun indicator ca varful a fost ajuns, dar nu depasit.In prezent, numarul persoanelor bolnave este de 1.363 (duminica au fost 1.984), in timp ce noii infectati in ultimele 24 de ore au ajuns la 3.153 fata de ziua precedenta, cand au fost 4.092.Luni, au fost facute cu 10.000 de teste mai putin, adica 36.717, fata de duminica, cand au fost efectuate 46.720.Numarul total al persoanelor care au contractat virusul de la inceputul epidemiei a ajuns la 159.516.Cei vindecati sunt 35.435, o crestere in ultimele 24 de ore de 1.224 de persoane (duminica au fost declarate vindecate 1.677 de persoane).Numarul persoanelor decedate a crescut in regiunea Lombardia, fiind inregistrate 280 de cazuri in ultimele 24 de ore.