Italia acuza Romania de practici incorecte, pentru ca i-a blocat un transport de materiale sanitare

LIVE

Ziare.

com

Acuzatiile au fost facute de ministrul de Externe al Italiei, Luigi Di Maio, in raspunsul la intrebarea unui reporter."Se intampla ca in lume exista tari care ne ajuta si tari care au decis sa se gandeasca doar la ele. Noi ii denuntam pe cei din urma. Adica pe cei care tin pentru ei mastile noastre. Apoi, in alte cazuri, alertam Organizatia Natiunilor Unite si Organizatia Mondiala a Comertului ca sunt tari care isi asuma actiuni anticomerciale, pentru ca daca tu blochezi intr-o vama mastile cumparate de o firma care ne apartine, deci nu de Guvern, ci de o firma italiana, tu ai si un comportament impotriva regulilor comertului", a replicat Luigi Di Maio, ministru de Externe al Italiei, conform Digi24.Grupul de Comunicare Strategica anunta miercuri ca, in urma sesizarii politistilor de frontiera din aeroportul Cluj-Napoca, in baza Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 7 din 11.03.2020, Directia de Sanatate Publica a dispus oprirea transportului unor colete, care urmau sa fie expediate in Italia si contineau 10.000 masti chirurgicale, 17.000 masti menaj, 400 masti de unica folosinta, 45 de costume de protectie medicala, 400 de botosi protectie incaltaminte.Autoritatile romane au anuntat, saptamana trecuta, ca se suspenda pentru o perioada de 6 luni distributia in afara teritoriului Romaniei a medicamentelor si a tuturor produselor sanitare care au legatura cu prevenirea, diagnosticarea si tratamentul pentru COVID-19.