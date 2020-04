Italia anunta cel mai scazut numar de infectari de la inceputul pandemiei, dar si sute de morti

LIVE

Ziare.

com

La Terapie Intensiva se afla 2.267 de persoane, cu 117 mai putine in comparatie cu ziua precedenta, potrivit La Repubblica.Inca sunt internati, cu simptome, 22.871 de oameni, cu 934 mai putini fata de miercuri.In izolare, la domiciliu, se afla 81.710 de persoane (cu 200 mai multe fata de ziua precedenta).Dintre cele 2.646 de teste pozitive anuntate joi, majoritatea sunt in Lombardia, regiune care a raportat 1.073 de noi cazuri (40,5% dintre noile imbolnaviri).Printre alte regiuni afectate de coronavirus, cresterea cazurilor este de 401 in Piemont, 289 in Emilia-Romagna, 143 in Veneto si 131 in Lazio.In ultimele 24 de ore au murit 464 de persoane, miercuri au decedat 437, totalul deceselor fiind de 25.549.Cei vindecati sunt in numar de 57.576, o crestere in 24 de ore cu 3.033. Miercuri au fost declarate vindecate 2.943 de persoane. Numarul bolnavilor a fost de 851, in timp ce noile cazuri de infectie cu Covid-19 inregistrate in ultimele 24 de ore este de 2.646 (ieri au fost 3.370).Joi, au fost efectuate 66.658 de teste (miercuri au fost facute 63.101), cel mai mare numar de la inceputul epidemiei. Pana in prezent au fost efectuate 1.579.909 de teste pentru 1.052.577 de pacienti.Numarul total al persoanelor care au contractat virusul de la inceputul epidemiei este de 189.973.