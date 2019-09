Italia ar putea introduce votul de la 16 ani la alegerile europarlamentare: Cum se voteaza in UE

alegerile locale

Italia ar fi a doua tara membra a Uniunii Europene, dupa, care ar cobori sub 18 ani varsta minima pentru participarea la alegerile nationale, conform 'World Factbook' publicat de CIA.In UE sile permit tinerilor care au implinit 16 ani sa voteze la, dar Italia ar fi primul mare stat european in care acestia ar avea drept de vot in alegerile parlamentare.Fostul prim-ministru Enrico Letta a declansat dezbaterea luni, propunand ca varsta minima de vot sa fie coborata imediat, dupa ce tinerii au invadat strazile multor orase ale lumii pentru a cere actiune politica impotriva schimbarilor climatice.'Este un mod de a le spune acelor tineri (...) ca ii luam in serios', a declarat Letta, profesor universitar si membru al Partidului Democrat (PD), din coalitia de guvernare.In prezent,Apelul lui Enrico Letta a fost sprijinit de liderul PD, Nicola Zingaretti, si de Luigi Di Maio, seful celuilalt partid de guvernamant, Miscarea 5 Stele (M5S).'Tinerii ar trebui respectati, ascultati si pusi in centrul politicii', a scris Di Maio pe Facebook Prim-ministrul italian Giuseppe Conte, un tehnocrat apropiat de M5S, a salutat propunerea si a declarat ca depinde acum de parlament sa prezinte un proiect de lege pentru aceasta reforma.Potrivit lui Lorenzo Pregliasco, directorul institutului de sondaje si analiza politica YouTrend,In Romania, Cristian Preda a propus in repetate randuri introducerea votului de la 16 ani.