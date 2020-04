Italia ar putea reduce, din 4 mai, restrictiile impuse din cauza coronavirusului

Ziare.

com

Tara a fost una dintre cele mai lovite din lume de pandemia de COVID-19, cu peste 24.100 de persoane decedate de declansarea epidemiei, in februarie.Pentru a opri raspandirea coronavirusului, guvernul a impus in martie masuri stricte, spunandu-le italienilor sa ramana acasa si inchizand scoli, afaceri si industrii la nivel national.Restrictiile au exercitat presiuni majore asupra celei de-a treia mari economii a zonei euro, dar odata cu incetinirea numarului de cazuri noi, Conte a spus ca in weekend va dezvalui planurile guvernamentale pentru relaxarea restrictiilor."As vrea sa pot spune: Sa redeschidem totul. Imediat. Incepem maine dimineata ... Dar o astfel de decizie ar fi iresponsabila", a scris Conte intr-o postare pe Facebook.El a promis "un plan stiintific serios", care va include o "regandire a modalitatilor de transport", care sa permita lucratorilor sa calatoreasca in siguranta, noi reguli de afaceri si masuri pentru a verifica daca reducerea restrictiilor va duce la o crestere a numarului infectiilor."Este rezonabil sa ne asteptam sa aplicam planul incepand cu 4 mai", a spus premierul, adaugand ca o strategie de iesire grabita si dezorganizata din carantina ar fi o batjocura a sacrificiilor pe care italienii le-au acceptat.Dar Conte nu a oferit detalii specifice despre intreprinderile care vor fi redeschise mai intai sau despre ce restrictii ar putea fi mentinute in privinta deplasarilor in tara.Tari din intreaga lume iau in considerare sau iau masuri pentru a atenua restrictiile, desi Organizatia Mondiala a Sanatatii avertizeaza ca acest lucru ar trebui facut lent si numai atunci cand exista capacitatea de a izola cazurile si de a urmari contactele.Liderii de afaceri italieni au cerut o reducere a restrictiilor, care sunt printre cele mai stricte din lume, avertizand ca va avea loc o catastrofa economica daca blocajul va continua.Trezoreria din Italia se asteapta ca economia sa se contracte cu aproximativ 8% in acest an, ceea ce ar fi cea mai grava recesiune din tara de la cel de-al Doilea Razboi Mondial, au declarat luni pentru Reuters doua surse apropiate situatiei.Vorbind Parlamentului marti, Conte a promis masuri suplimentare pana la sfarsitul lunii, in valoare de cel putin 50 de miliarde de euro (54,3 miliarde de dolari), pentru a diminua impactul. Acest lucru se va adauga unui pachet de 25 de miliarde de euro aprobat luna trecuta.Primul ministru a spus ca eforturile nationale de a combate criza ar trebui sa fie sustinute de initiative la nivel european, o problema care a tensionat puternic relatiile Romei cu Uniunea Europeana.Italia spune ca a venit momentul ca tarile din zona euro sa emita obligatiuni comune pentru a contribui la impartirea costurilor de redresare a economiilor Europei. In timp ce statele din sud au sustinut acest apel, natiunile bogate din nord au respins ideea.Conte a spus Senatului ca viitorul UE depinde de gasirea unor suficiente resurse comune pentru a face fata crizei, dar a recunoscut ca nu va avea loc un acord la o videoconferinta a liderilor europene programata joi.Citeste si: