Italia are un nou premier. Guvernul promite sa scada impozitele si varsta de pensionare si sa creasca ajutoarele

Premier cu lucrari juridice inventate

Promisiunile noului Guvern: Scad impozitele, varsta de pensionare, cresc ajutoarele si cresterea economica

"Presedintele Republicii Sergio Mattarella l-a primit in aceasta dupa-amiaza pe profesorul Giuseppe Conte, caruia i-a dat mandat sa formeze Guvernul", a declarat pentru presa secretarul general al presedintiei Ugo Zampetti.Miscarea Cinci Stele (M5S, antistem) si Liga (extrema dreapta), care dispun de o majoritate fragila in Parlament si au elaborat un program comun antiausteriate si securitar, l-au propus pe jurist luni seara.Insa presedintele a amanat aproape 48 de ore sa ia o decizie, putin convins de autoritatea lui Conte - un discret profesor de drept, in varsta de 53 de ani, fara experienta pilitica - in fata numelor grele din Liga si M5S care urmeaza sa-i devina ministri.Lui ii revine, de-acum, sa finalizeze alcatuirea Guvermului, care face de mai multe zile obiectul unor negocieri dure intre M5S si Liga.Aceasta lista urmeaza sa primeasca ulterior aprobarea lui Mattarella, dupa care Guvernul se va duce sa depuna juramantul si se va prezenta in fata membrilor Camerei Deputatilor si Senatului pentru a obtine votul de incredere.Potrivit presei italiene, Salvini, liderul Ligii, urmeaza sa devina ministru de Interne, iar Luigi Di Maio, liderul M5S, sa primeasca un mare Minister al Dezvoltarii Economice.Numele care ridica cele mai mari probleme este cel pe care Liga vrea sa-l impuna la portofoliul Economiei - Paolo Savona, un fost ministru (1993-1994), in varsta de 81 de ani, care considera euro o "capcana germana" pentru Italia.De marti, credibilitatea lui Conte a fost patata de cateva randuri din CV-ul sau, in care evoca lucrari de "perfectionare juridica" la universitati prestigioase, dintre care mai multe, contactate de AFP, au declarat ca nu au vreo urma a acestui lucru.Frecventarile sale s-au limitat in general la cercetari personale in timpul verii, in bibliotecile lor, dar nu a fost nevoie de mai mult ca comentarii caustice sa tasneasca in presa si pe retele de socializare."Ei nici nu mai stiu ce sa inventeze impotriva unui cetatean cinstit si onorabil", a reactionat Di Maio.Mattarella - garantul respectarii tratelor internationale, ales de un Parlament majoritar de stanga - tine sa se asigure ca Italia isi va respecta angajamentele europene.Programul comun negociat de M5S si Liga intoarce in mod hotarat spatele austeritatii si promite sa acopere deficitele printr-o politica de crestere economica. El prevede scaderi drastice de impozite, introducerea unui venit cetatenesc si scaderea varstei de pensionare in a doua cea mai imbatranita tara din lume.Acesta ingrijoreaza Bruxellesul, unde comisarul european insarcinat cu Afaceri Economice Pierre Moscovici a indemnat miercuri Italia sa dea "un raspuns credibil" cu privire la datoria sa publica - a doua cea mai mare din zona euro, dupa a Greciei.Programul a provocat o reactie nervoasa pe pietele financiare. Bursa din Milano s-a depreciat miercuri cu 1,31%, iar "spread"-ul - distanta foarte urmarita in Italia intre nivelul imprumutului italian si german pe zece ani - a inchis la 191 de puncte - cu 60 mai multe decat in urma cu opt zile."Contextul in care traim incepe sa ne ingrijoreze", a declarat Vincenzo Boccia, presedintele Confindustria, principala organizatie patronala italiana."Iar el ne cere sa intervenim cu intelepciune, bun simt", mai ales fata de cele 2.300 de miliarde de euro cat reprezinta datoria publica, a avertizat el.Sub imperiul Ligii, programul comun promite de asemenea o strangere a surubului in domeniile securitar, antimigratie si antiislam.Intrebat pe aceasta tema in timp ce primea reprezentanti ai Uniunii Africane (UA), presedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker a promis sa ramana "atent la apararea drepturilor africanilor care sunt in Italia".