Italia: Copii manipulati psihologic pentru a fi "vanduti" unor asistenti familiali. 18 persoane au fost arestate

Cazul, dezvaluit joi de presa italiana si confirmat pentru AFP de carabinieri, implica, in apropiere de Torino, perchezitionata in cursul diminetii de fortele de ordine, relateaza AFP.Persoanele retinute sunt suspectate de implicare intr-o vasta organizatie prin care copiii erau manipulati prin sedinte de "spalare pe creier", in care uneori erau folosite inclusiv electrosocuri.Membrii gruparii sunt acuzati de "violente asupra minorilor" si "tentativa de extorcare"., a permis dezvaluirea unei scheme ce "trebuia sa treaca drept un model in materie de protectie a minorilor victime ale unor abuzuri ceea ce era, in realitate, o afacere ilicita in defavoarea copiilor", a scris cotidianul La Repubblica."Potrivit parchetului,", mentioneaza Il Corriere della Sera.Printreutilizate se numarau desene de copii falsificate carora li se adaugau conotatii sexuale, terapeuti deghizati in personaje negative din povesti si care se dadeau drept parinti rai, sau false amintiri de abuzuri sexuale, generate prin stimulare electrica.Conform presei, ar fi fost semnalate cazuri deFaptele au fost considerate suficient de grave pentru ca seful guvernului italian, Giuseppe Conte, aflat la summitul G20 de la Osaka, sa-si exprima stupefactia: "Daca se vor confirma, aceste acuzatii ar fi infioratoare si tulburatoare", a declarat el.La randul sau, ministrul de interne Matteo Salvini a cerut crearea unei