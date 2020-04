Italia foloseste tunuri de zapada ca sa dezinfecteze statiunile montane (Video)

LIVE

In Val Gardena, nordul Italiei, pompierii le-au dat o mana de ajutor si au folosit furtunurile din dotare pentru a umple un astfel de rezervor urias cu peroxid de hidrogen diluat.Solutia este folosita pentru a dezinfecta strazile, scrie The Guardian In conditiile in care numarul de noi cazuri de COVID-19 tot scade in tara, Italia se pregateste de o relaxare a masurilor impuse de autoritati pentru a limita raspandirea coronavirusului.Italia este tara din Europa cu cel mai mare numar de decese provocate de coronavirus.A.D.