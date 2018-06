Italia interzice accesul unui vapor cu migranti in toate porturile sale si cere Maltei sa primeasca nava

Il soccorso di 2 gommoni e diventato critico quando una delle imbarcazioni ha ceduto lasciando 40 persone in acqua. Dopo aver tratto in salvo tutti i 229 naufraghi #Aquarius ha accolto a bordo +400 persone soccorse in precedenza da Marina e Guardia costiera italiane e mercantili. pic.twitter.com/Ii0jVndpOz - SOS MEDITERRANEE ITA (@SOSMedItalia) June 10, 2018

Nava "Aquarius", folosita de organizatia umanitara SOS Mediteranee, are la bord 629 de migranti, dintre care 123 de minori neinsotiti si inca 11 copii, precum si sapte gravide, arata un mesaj al organizatiei in reteaua Twitter. Cei mai multi au fost salvati in cursul a sase operatiuni diferite, in largul coastelor Libiei, iar unii au fost transferati pe "Aquarius" chiar de nave italiene.Malta a comunicat ca nu are nicio legatura cu operatiunea de salvare, ceea ce - potrivit agentiei citate - deschide perspectiva unui conflict diplomatic intre cele doua state membre ale Uniunii Europene. Guvernul maltez a transmis ca operatiunile de salvare au fost efectuate in apele internationale ale Libiei si coordonate de italia, iar "Malta nu este nici autoritatea competenta, nici cea coordonatoare in acest caz. Malta va respecta legislatia aplicabila".SOS Mediteranee afirma ca vasul cu migranti se indreapta spre nord, "spre un port sigur", neprecizat. Ruta urmeaza sa treaca pe langa Malta, iar noul ministru italian de interne, Matteo Salvini, a cerut intr-o scrisoare guvernului maltez sa permita acostarea pe insula.Reuters observa ca astfel de nave cu migranti din Mediterana ajung aproape intotdeauna in porturile italiene. In ultimii ani, au intrat pe aceasta cale in peninsula peste 600.000 de migranti. Numai la sfarsitul acestei saptamani, au fost salvati de pe mare peste 1000 de oameni care incercau sa ajunga in Europa, arata un bilant difuzat de agensia DPA.In campania electorala, Salvini a promis ca va opri fluxul migrator. Cazul "Aquarius" este primul in care ar putea actiona in acest sens din functia de ministru. Ministerul de interne de la Roma nu a comentat.