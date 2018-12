Italia intra in 2019 cu un buget aprobat, la limita, dupa presiunile venite din partea CE

Ziare.

Parlamentul italian a votat bugetul la limita, cu doua zile inainte de finalul de an. Totodata, forul a reconfirmat increderea in guvernul lui Giuseppe Conti.Pentru prima data, Comisia Europeana a trimis la revizuire bugetul Italiei de doua ori in acest an, pe motiv ca nu respecta regulile europene.In cazul in care Italia nu va reduce cheltuielile publice, aceasta risca sanctiuni grave, avand in vedere datoria de 130% din PIB.Pentru a obtine acordul UE , Executivul de la Roma a redus tinta deficitului bugetar de la 2,4% din PIB, la 2,04%, noteaza Reuters.Totodata, Guvernul a taiat de la capitolul investitii si majoreaza unele impozite, fiind mentinute masurile anuntate deja: reducerea varstei de pensionare si introducerea venitului minim garantat.Alte masuri includ reduceri de impozite pentru persoanele care desfasoara activitati independente, impozite mai mari la banci, societati de asigurari si companii de jocuri de noroc si o amnistiere partiala care permite persoanelor cu venituri scazute sa solutioneze litigii fiscale pe care le au cu autoritatile prin plata unei sume limitate.Desi initial era prognozata o crestere economica de 1,5%, Guvernul s-a vazut nevoit sa reduca tinta la 1%.