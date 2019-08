Italia: O instanta administrativa anuleaza interdictia pentru nava cu migranti Open Arms, dar Salvini nu se lasa

Ziare.

Dupa anuntarea acestei decizii a instantei,. "Traim intr-o tara in care un avocat al Tribunalului Administrativ din Lazio doreste sa permita debarcarea in Italia a unei barci straine pline cu migranti. Eu voi semna din nou in orele urmatoare un 'nu'", a spus Salvini, potrivit agentiei EFE.Nava aflata in misiune umanitara a cerut instantei sa permita accesul in Italia, argumentand ca legislatia maritima internationala ii da dreptul de a aduce migrantii intr-un loc sigur, transmite Reuters.Tribunalul a stabilit, intr-o decizie scrisa, ca reclamatia Open Arms "nu pare complet lipsita de temei legal", iar nava se confrunta cu o situatie "exceptional de grava" si prin urmare trebuie sa i se permita intrarea in apele italiene si sa i se acorde "asistenta imediata" pentru persoanele salvate care au cea mai mare nevoie.Salvini declarase marti ca va bloca atat Open Arms, cat si un alt vas, Ocean Viking, utilizat de organizatii umanitare franceze. Impreuna, cele doua ambarcatiuni ar urma sa debarce in Italia peste 500 de migranti salvati incepand de saptamana trecuta din largul coastelor Libiei.