Italia se apropie de pragul de 30.000 de morti din cauza coronavirusului. Peste 90.000 sunt vindecati

Bilantul deceselor provocate de aceasta boala ajunge astfel in Italia la 29.684, al treilea cel mai grav din lume dupa SUA si Regatul Unit, iar numarul total al cazurilor de COVID-19 confirmate urca la 214.457.O evolutie pozitiva este insa cea a cazurilor active, al caror numar a scazut miercuri la 91.528, fata de 98.467 marti, crescand astfel semnificativ numarul pacientilor considerati vindecati, respectiv 93.245.La terapie intensiva erau internati miercuri 1.427 pacienti, fata de 1.333 marti.Pana in prezent in Italia au fost testate pentru noul coronavirus 1,55 milioane de persoane, dintr-o populatie de circa 60 de milioane.