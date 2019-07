Italia se opune constructiei unui McDonald's printre monumentele din Roma Antica

Ziare.

Ministrul Culturii, Alberto Bonisoli, a anuntat decizia intr-un mesaj publicat pe Facebook dupa ce administratia municipala a protestat impotriva ideii de a servi hamburgeri in zona de interes arheologic in care se afla termele din secolul al III-lea d.Hr."Il sustinem pe ministrul Culturii in ceea ce priveste stoparea constructiei unui restaurant fast-food in zona arheologica a Termelor lui Caracalla. Minunile Romei trebuie protejate", a scris Raggi pe Twitter dupa anuntul lui Bonisoli, relateaza Reuters.McDonald's detine peste 40 de puncte de vanzare in capitala Italiei, unele dintre ele amplasate in vecinatatea unor zone emblematice, precum Piazza Navona, Piazza di Spagna sau Vatican.In 1986, intelectuali si personalitati de televiziune s-au luptat, in cele din urma in van, impotriva deschiderii primului McDonald's in Piazza di Spagna, considerand ca acesta reprezinta o ofensa adusa culturii gastronomice a Italiei, aminteste Reuters.In cazul Termelor lui Caracalla, media italiene au relatat ca punctul de vanzare al McDonald's va avea 800 de metri patrati si va fi amenajat intr-o zona in care noile constructii trebuie sa respecte criteriul strict de a reflecta traditia istorica.Fostul centru de gradinarit care ar gazdui noul McDonald's este situat intre terme si Zidul lui Aurelian, la cateva sute de metri distanta de Colosseum si Circus Maximus.