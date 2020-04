Italia urmeaza sa iasa "treptat" din pandemie, in baza unui plan strategic in 5 puncte

Cand se va putea reveni la normalitate?

Aceasta tara - cea mai indoliata din lume de acest flagel - a inregistrat duminica cel mai mic numar de decese zilnice (525) din ultimele doua saptamani , relateaza AFP."Pentru moment, nu pot sa spun cand se va incheia blocajul (tarii). Urmarim indicatorii Comitetului Stiintific, insa Italia a fost prima tara care s-a confruntat cu urgenta", a declarat premierul Giuseppe Conte, intervievat de postul american NBC News."Raspunsul nostru poate ca nu a fost perfect, dar am facut ce-am putut mai bine pe baza cunostintelor noastre", a adaugat Conte, care a anuntat saptamana trecuta ca Italia ramane in carantina pana la 13 aprilie Autoritatile au repetat in ultimele zile, temandu-se de o relaxare a comportamentului odata cu vremea frumoasa si vacanta de Paste, ca "nu trebuie sa lasam garda jos" in fata virusului."Urgenta nu s-a terminat. Pericolul nu a disparut. Ne asteapta in continuare cateva luni dificile, sa nu irosim sacrificile pe care le-am facut pana acum", a indemnat duminica ministrul Sanatatii Roberto Speranza intr-un interviu acordat cotidienelor Il Corriere della Sera si La Repubblica.Obiectivul este o revenire la normal "imediat ce este posibil", a subliniat ministrul, fara sa "dea o data" exacta.Iar apoi? Seful Protectiei Civile Angelo Borrelli, care numara in fiecare seara litania de victime, a anuntat vineri ca peninsula urmeaza sa ramana izolata pana la 1 mai, dupa care a precizat ca hotararea revine exclusiv Guvernului.Cu prudenta, Borrelli a evocat de asemenea data de 16 mai ca posibila intrare in "faza 2", mai exact "coexistenta cu virusul", insa doar "daca evolutia (pandemiei) nu se schimba".Ministrul Sanatatii a prezentat, duminica, un plan strategic in cinci puncte, "in vederea unei iesiri treptate" din pandemie, care preconizeaza o purtare generalizata a mastii, o "distantare sociala scrupuloasa in locurile de trai si de munca" si o retea de spitale dedicata covid-19, care vor ramane deschise dupa criza, pentru a impiedica o eventuala revenire a virusului.Guvernul prevede sa consolideze "retelele sanitare", pentru ca fiecare bolnav identificat sa poata fi preluat in grija de la depistare si pana la tratament si o testare a esantioanelor populatiei, in vederea stabilirii numarului precis al persoanelor contaminate.Executivul are in vedere, in fine, implementarea unei aplicatii pe smartphone dupa modelul sud-coreean, atat in vederea unei cartografieri a miscarii bolnavilor diagnosticati timp de 48 de ore inainte de infectare si in vederea favorizarii medicinei la distanta, de exemplu, supravegherea la domiciliu a pulsului acestora si a nivelului de oxigen in sange."Dupa ce cazurile de contaminare cu noul coronavirus vor ajunge la zero, viata nu va mai fi aceeasi mult timp", a avertizat saptamana trecuta presedintele Institutului Superior de Sanatate (ISS) Silvio Brusaferro.Odata cu relaxarea masurilor de izolare, primele activitati care urmeaza sa fie reluate sunt cele legate de lantul de aprovizionare alimentara si farmaceutica. Sunt vizati tot aici "artizanii" ale caror magazine sunt frecventate de un numar limitat de persoane.Barurile, restaurantele, discotecile sau salile de sport vor fi ultimele care vor fi redeschise, iar la acel moment probabil ca proprietarii vor trebui sa prevada o distanta de securitate de cel putin un metru intre clientii lor, dar si fata de personal.Persoanele care doresc sa revina in Italia - aproximativ 200.000 de italieni in prezent, potrivit datelor oficiale - vor trebui sa se plaseze in izolare si sa prezinte la urcarea in avion sau tren o declaratie pe propria raspundere in care precizeaza adresa unde se plaseaza in carantina.Transportul public urmeaza sa circule cu o frecventa redusa, lucru care va fi posibil cu ajutorul unor controlori insarcinati sa impuna respectarea unei distante intre pasageri - prin folosirea unui singur scaun din doua sau lasand sa urce un numar limitat de persoane la bordul ramelor de metrou, in autobuz sau tren.