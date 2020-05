Italia urmeaza sa readuca in inchisori mafiotii eliberati de teama de coronavirus

Ziare.

Aproximativincepand din luna martie, ei fiind plasati in arest la domiciliu dupa ce autoritatile au decis ca detinutii cu varste de peste 70 de ani pot fi eliberati daca au probleme de sanatate care ii fac vulnerabili la virus, transmite Reuters.Intre cei care au putut reveni acasa se afla Franco Cataldo, in varsta de 85 de ani, membru al unei bande cunoscute care l-a sugrumat si dizolvat in acid pe fiul in varsta de 15 ani al unui turnator, in 1996.Pentru a linisti nemultumirile publice legate de eliberarile in masa, Bonafede a declarat in Parlament ca ministerul pe care il conduce pregateste un decret care va permite judecatorilor sa readuca infractorii in celule.La inceputul lunii martie, in Italia, au avut loc revolte in inchisori, in urma cazurilor de imbolnaviri, detinutii fiind nemultumiti de masurile restrictive impuse inchisorilor pentru a tine sub control virusul.Bilantul deceselor provocate de coronavirus in Italia este de 29.684, pe locul al treilea in lume dupa Statele Unite si Marea Britanie.Intre detinutii eliberati din cauza pandemiei se afla si Rocco Santo Filippone, un lider al bandei 'Ndrangheta din Calabria, acuzat ca a ordonat uciderea unor politisti in anii '90.Maria Falcone, sora magistratului anti-mafia Giovanni Falcone, care a fost ucis de Mafie, a spus ca sefii mafioti nu ar fi trebuit sa fie eliberati, indiferent de starea lor de sanatate."Trebuie sa ramana in inchisoare si in izolare", a declarat Maria Falcone publicatiei la Repubblica.Controversa legata de eliberarea detinutilor a survenit intr-un moment prost pentru Bonafede, dupa ce procurorul anti-mafia Nino Di Matteo l-a acuzat in aceasta saptamana ca i-a retras o oferta de a prelua controlul sistemului de penitenciare pentru ca sefii Mafiei s-au exprimat impotriva numirii sale.Bonafede, care este membru al Miscarii 5 Stele, a negat acuzatia, afirmand ca i-a propus lui Di Matteo sa preia un alt post important, ocupat la un moment dat de Falcone. Oferta i-a fost insa respinsa.Miscarea 5 Stele a facut din lupta cu Mafia un pilon al credibilitatii sale, iar acuzatia lui Di Matteo, care se refera la decizii luate in 2018, a provocat un soc in partid.