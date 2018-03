Italienii merg duminica la urne suparati din cauza imigrantilor, insa putini alegatori stiu adevarul despre acestia

Doar 30% din italieni stiu ca numarul rezidentilor straini cu acte in regula este de circa 8%.

Ziare.

com

Legal, in Italia isi au resedinta circa cinci milioane de straini, adica 8,3% din totalul populatiei de 60,5 milioane.Dintre imigrantii legali,; urmeaza albanezii (9%), marocanii (8%), chinezii (5,5%), ucrainenii (4,5%), filipinezii (3,3%), indienii (3%) etc. potrivit datelor Institutului Italian de Statistica (Istat). Cei mai multi dintre straini lucreaza in comertul cu amanuntul, in serviciile de ingrijiri la domiciliu si in agricultura.Marea majoritate a italienilor au insa impresia ca alaturi de ei traiesc mai multi - chiar mult mai multi - straini, potrivit unui sondaj recent al institutului Eurispes.Potrivit centrului de studii privind migratia Idos,, deoarece media lor de varsta este sub cea nationala. Cotizatiile lor la sistemul de asigurari de sanatate si sociale depasesc cheltuielile pentru pensii sau ingrijirile medicale primite.Mai putin exact se cunoaste situatia imigrantilor ilegali. Mai multe estimari indica aproximativ 500.000 carora fie le-au fost respinse solicitarile de azil, fie le-au expirat vizele.In 2017, numai refugiatii sositi in Italia prin Libia au costat statul peste 4,2 miliarde de euro, potrivit datelor guvernului. Din aceasta suma, 18% a fost cheltuita pentru salvarea celor in pericol in Mediterana, 13% pentru asistenta sanitara si 65% pentru centrele de primire a azilantilor.In 2013, in aceste centre traiau 22.000 de oameni; la sfarsitul lui ianuarie anul acesta, totalul se ridica la 182.000. Multe din structurile de primire sunt private, carora statul le ramburseaza 35 de euro pe zi pentru fiecare solicitant de azil gazduit.Conditiile asigurate sunt foarte diferite: in unele centre azilantii beneficiaza gratuit de cursuri de italiana, primesc consiliere psihologica si pot participa la activitati de voluntariat; in altele, nu au ce face toata ziua si ajung sa se plictiseasca ingrozitor, iar durata de solutionare a dosarelor depaseste uneori doi ani. In astfel de cazuri, se acumuleaza resentimentele intre refugiati si localnici.La perceptia distorsionata a italienilor despre imigranti contribuie si mediatizarea diverselor fapte diverse sordide atribuite strainilor. In acest context, se pune problema legaturii intre imigratie si insecuritate.Ministerul de interne de la Roma arata totusi ca, chiar si dupa cresterea accentuata a numarului de straini.Pe de alta parte, acestia reprezintadin inchisorile italiene, adica dublul proportiei lor in ansamblul populatiei, potrivit datelor ministerului justitiei.Majoritatea delincventilor straini sunt insa clandestini. AFP mentioneaza ca mai multe rapoarte recente arata ca in randul imigrantilor legali