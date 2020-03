Italienii vor fi amendati cu pana la 3.000 de euro pentru nerespectarea izolarii la domiciliu

LIVE

Potrivit unui nou decret, cei care incalca izolarea vor fi pasibili de amenzi cuprinse intre 400 si 3.000 de euro, a anuntat premierul italian Giuseppe Conte dupa o sedinta de guvern, informeaza marti dpa.De asemenea, decretul le permite autoritatilor regionale sa mearga peste masurile luate la nivel national pentru stavilirea coronavirusului si sa adopte restrictii si mai aspre, a mai spus Conte.Restrictiile de izolare au fost impuse la nivel national in Italia din 10 martie. Pana acum, incalcarea acestora era pedepsita cu maxim trei luni de inchisoare si amenzi de pana la 206 euro.Numarul deceselor provocate de coronavirus in Italia a ajuns marti la 6.820, crescand cu 743 in ultimele 24 de ore, astfel ca se infirma tendinta de scadere remarcata in ultimele doua zile.