Jaf ca-n filme: Cum au reusit niste hoti mascati sa fure 1,5 milioane de euro dintr-o camioneta

Jaful ca-n filme a avut loc in Roma, capitala Italiei, transmite Novinite.com Duminica dimineata, la 7.00, ora locala, patru barbati aflati intr-o masina cu numere de Bulgaria au atacat o camioneta blindata.Acestia erau inarmati cu pusti, purtau masti pe fata si veste antiglont.Ei au fortat camioneta sa se opreasca, in care se aflau 1,5 milioane de euro, suma ce reprezenta profitul unui supermarket.Atacatorii i-au dezarmat pe agentii insarcinati cu pazirea banilor, iar unul dintre ei a facut o amenintare cu bomba.Jaful a avut loc in fata a zeci de martori.Hotii au reusit sa fuga cu banii si nu s-a tras niciun foc. Politia ii cauta.