Jaf la celebrul Palat al Dogilor din Venetia

Bijuteriile au fost extrase dintr-o vitrina amenajata in cadrul expozitiei intitulate "Comorile mogulilor si maharajahilor" si erau evaluate la aproximativ 30.000 de euro, potrivit presei italiene, citata de DPA.In aceasta expozitie, au fost prezentate aproximativ 270 de bijuterii si obiecte provenind din India si aflate in colectia unui membru al familiei regale din Qatar.Obiectele expuse au fost aduse pentru prima data in Italia . Este vorba de o prestigiosa si celebra expozitie dedicata pietrelor si bijuteriilor indiene din sec al XVI-lea pana in sec. al XX-lea, care apartin colectiei Al Thani.Potrivit lui Vito Gagliardi, comisarul de politie din Venetia, furtul ar fi fost inlesnit de o posibila defectiune produsa la nivelul sistemului de alarma.