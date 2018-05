La aproape 3 luni de la alegeri, Italia tot nu are Guvern. Presedintele a refuzat numirea unui ministru anti-UE

Giornali e politici tedeschi insultano: italiani mendicanti, fannulloni, evasori fiscali, scrocconi e ingrati.

E noi dovremmo scegliere un ministro dell'Economia che vada bene a loro?

No, grazie!#primagliitaliani pic.twitter.com/VBXPaEtQCe - Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 26 mai 2018

Asta in timp ce liderul Ligii, Matteo Salvini, a scos de pe lista propunerilor pentru viitorul guvern un ministru al Economiei, pentru ca acesta ar fi pe placul Germaniei, transmit agentiile AFP si EFE."Sunt foarte suparat", a scris Salvini pe Twitter, referindu-se la refuzul lui Mattarela de a-l accepta ca ministru de Finante pe Paolo Savona, un eurosceptic convins, in varsta de 81 de ani.Acesta din urma are o indelungata experienta politica si in economie si este autorul a numeroase lucrari. Dar el s-a remarcat adesea prin pozitii impotriva zonei euro, pe care a descris-o in ultima sa carte drept o "inchisoare a Germaniei"."Acum nu mai ajuta cu nimic sa dam cu pumnul in masa. Trebuie sa pregatim un plan B pentru a iesi din zona euro", a mai scris Paolo Savona in aceeasi lucrare.Astfel de pozitii ingrijoreaza Bruxelles-ul, care si-a exprimat deja preocuparea in legatura cu formarea unui guvern populist in Italia. Receptiv la aceste semnale, presedintele Mattarela, care nici el nu agreeaza un asemenea guvern, insa majoritatea formata din M5S si Liga nu i-a oferit alternative, a respins numirea lui Savona.Conform presei italiene, presedintele nu va reveni asupra acestei decizii, pentru ca doreste ca Italia sa-si respecte angajamentele europene, dar nici coalitia populista nu ar avea intentia sa dea inapoi si ar fi pregatita sa mearga pana la alegeri anticipate, cele doua partide care o compun fiind in crestere in sondaje.Liderul Ligii, Matteo Salvini, a mai mentionat in mesajul sau pe Twitter ca a respins includerea in Guvern a unui ministru al Economiei care ar conveni Germaniei."Cotidiane si politicieni germani ne jignesc: italieni cersetori, puturosi, evazionisti fiscali, profitori, ingrati. Iar noi trebuie sa alegem un ministru al Economiei care sa fie pe placul lor? Nu, multumesc!", a scris el pe reteaua de socializare in postarea la care liderul M5S, Luigi Di Maio, a datInterpelat de jurnalisti sambata dimineata in timp ce pleca de acasa, premierul desemnat, Giuseppe Conte, a evitat sa comenteze aceste evolutii, afirmand doar ca lucreaza in continuare la formarea Executivului, la aproape 3 luni de la alegerile parlamentare in care au iesit triumfatoare partidele extremiste si antisistem.