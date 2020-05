Liniste pe strazile din Italia dupa relaxarea restrictiilor (Foto&Video)

#Italy is starting to open today after 2 months of fight.

210,717 Cases, 81,654 Recovered and 28,884 deaths.



This is #Milan today. People maintaining #SocialDistance in a Metro.



PC: A dear friend from Italy.#StaySafeStayHealthy pic.twitter.com/86zPtzcSRU - Madhish Parikh (@MadhishParikh) May 4, 2020

What Milan underground now looks like. Travelling will certainly bee different in magical #Italy post lockdown. pic.twitter.com/c1SIWY2tAB - Jane (@Mentorjane4u) April 30, 2020

Someone wriggling with excitement as she waits for her first barista-made espresso in #Rome this morning. #Italy now allows take out after 2 months of lockdown. ⁦⁦@CBCNews⁩ pic.twitter.com/wdUgbrijzu - Megan Williams (@MKWilliamsRome) May 4, 2020

La Roma, mijloacele de transport in comun nu erau supraaglomerate, iar traficul nu era congestionat.Termini, cea mai mare gara din capitala italiana, era aproape pustie la ora de varf de dimineata, relateaza luni dpa."Ganditi-va ca scolile raman inchise, asta inseamna automat cu 50% mai putini oameni", a explicat un sofer de autobuz de la societatea publica de transport Atac.Andrea, vanzator intr-un magazin de alimente din cartierul istoric Trastevere a relatat ca nu erau multe autovehicule pe traseul de 30 de km pe care face naveta de la Genzano, localitate la sud-est de Roma, pana in centru. "Era ca duminica dimineata: nici 10% din traficul dintr-o zi normala de lucru", a povestit el, precizand ca a facut drumul in numai 40 de minute, cu o ora mai putin ca de obicei.Una din cele mai vizibile schimbari este redeschiderea barurilor, chiar daca numai pentru servire la pachet. Italienii, mari amatori de espresso, isi pot relua ritualul matinal. "Situatia e exact ca ieri, doar ca acum iti poti lua o cafea. Nu s-a schimbat nimic", sustine insa Chiara, o mama cu copil mic, in fata unei cafenele din sectorul Monti.S-a deschis si cafeneaua Linari din Testaccio - alt cartier roman, cunoscuta pentru pizza, insa imediat dupa aceea a aparut un agent de la politia locala care a verificat respectarea regulilor de distantare sociala.In Italia, una din tarile cele mai grav afectate de coronavirus, au fost confirmati ca purtatori peste 210.000 de oameni, din care au murit aproape 29.000. Izolarea la domiciliu a fost impusa din 10 martie.De luni, s-a permis reluarea activitatilor de constructii si productie si se estimeaza ca s-au intors la serviciu circa 4,5 milioane de angajati . Nu mai sunt interzise exercitiile in aer liber sau vizitele la cei apropiati, chiar daca - observa dpa - nu este clar la cine se refera termenul respectiv.Guvernul a indicat in cele din urma ca este vorba de parteneri si rude, nu si de prietenii apropiati, cum sugerase saptamana trecuta un secretar de stat din Ministerul Sanatatii. S-au redeschis parcurile si cimitirele, sunt permise din nou ceremoniile funerare, dar nu si slujbele cu public. Mastile sunt acum obligatorii in spatiile publice inchise, inclusiv in autobuze si trenuri.Autoritatile au promis o noua etapa de relaxare din a doua jumatate a lunii: se vor redeschide magazinele, restaurantele si frizeriile, cu conditia ca numarul de cazuri noi sa ramana scazut."Cu cat vom fi mai rigurosi in respectarea instructiunilor de siguranta, cu atat mai devreme ne vom putea redobandi mai multe libertati", a afirmat duminica seara premierul Giuseppe Conte, intr-un mesaj pe Facebook.