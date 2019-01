Lovitura grea data mafiei din Palermo: Ce capi ai familiilor au fost arestati dupa ce doi sefi mafioti au turnat (Video)

80 de ani

Ziare.

com

In baza informatiilor furnizate de doi "sefi mafioti" care si-au recunoscut faptele, politia antimafia din Palermo a arestat sapte persoane, dintre care trei sunt suspectate ca au participat la o reuniune la 29 mai a "Cupolei", comisia liderilor mafiei, relateaza France Presse.Este vorba dePrintre persoanele arestate marti figureaza doi descendenti ai sefilor clanului istoric sicilian: Leandro Greco, nepotul lui Michele Greco supranumit, si Calogero Lo Piccolo,, care ispaseste o sentinta cu inchisoarea pe viata.Cei doi au participat la reuniunea secreta a "Cupolei", caO alta persoana arestata, Giovanni Sirchia, membru al unei familii mafiote, a fost responsabil cu mesajele de convocare a sedintei secrete si i-a insotit pe unii dintre participanti la locul unde aceasta s-a desfasurat.Celelalte patru persoane arestate sunt suspectate deLa 4 decembrie, politia italianasuspectate de apartenenta la Cosa Nostra, intre care Settimo Mineo, considerat drept noul sef al Cosa Nostra din Palermo.Acest bijutier de, seful districtului Paglarelli (in apropiere de Palermo), a fost ales pentru a-i succeda lui Toto Riina (care a decedat anul trecut in inchisoare), la reuniunea "Cupolei" din 29 mai.Doi dintre capii familiilor mafiote arestati in decembrie si-au recunoscut rolul in cadrul Cosa Nostra, precum si in reconstituirea 'Cupolei' . Colaborand cu justitia, ei au furnizat elemente care au condus la arestarile de marti."Nu este vorba de colaboratori considerati ca fiind vioara a doua, ci de" mafiei, a subliniat in fata presei Francesco Lo Voi, procurorul din Palermo.Potrivit acestuia, cei doi au inceput sa colaboreze cu justitia la mai putin de o luna de la arestarea lor in 4 decembrie, "ceea ce probabil nu s-a intamplat niciodata pana acum"."Aceasta demonstreaza esecul proiectului, adica a planului de reconstituire a Cupolei. De aceea au acceptat sa colaboreze" cu noi, a adaugat procurorul din Palermo.