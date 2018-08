MAE: Inca un roman a fost gasit mort in urma prabusirii autostrazii din Italia

+39 011 249 57 75; +39 011 249 52 64; +39 011 249 50 64; +39 011 235 90 53

"In continuarea informatiilor referitoare la incidentul produs la data de 14 august 2018, pe autostrada A10, in apropiere de Genova, ca urmare a prabusirii unei portiuni din viaductul Morandi , Ministerul Afacerilor Externe face urmatoarele precizari: In urma demersurilor echipei consulare mobile aflata la fata locului, un alt cetatean roman, cu dubla cetatenie, a fost identificat printre persoanele decedate. Echipa consulara mobila isi continua activitatea de asistenta si mentine in permanenta legatura atat cu Celula de Criza instituita la nivelul autoritatilor locale, cat si cu unitatile medicale la care au fost transportate victimele, in vederea identificarii unor cetateni romani printre persoanele afectate. Operatiunile complexe de salvare si de scoatere a victimelor de sub daramaturi sunt, in continuare, in derulare", transmit reprezentatii Ministerului Afacerilor Externe intr-un comunicat de presa.Sursa citata ofera detalii la care romanii pot solicita asistenta consulara."Ministerul Afacerilor Externe reaminteste ca cetatenii romani afectati pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale oficiului consular:, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta sau la numarul de urgenta al oficiului consular: +39 338 756 8134. Consulatul General al Romaniei la Torino monitorizeaza cu prioritate situatia si mentine legatura cu autoritatile locale, acordand asistenta consulara necesara in astfel de situatii, inclusiv prin eliberarea documentelor necesare repatrierii trupurior neinsufletite si eliberarea certificatelor de deces", a completat MAE.Acesta este al doilea roman care a murit in urma incidentului din apropiere de Genova, Italia potrivit Ministerului Afacerilor Interne. Cel putin 38 de persoane au murit dupa prabusirea unui segment suspendat al Autostrazii A10 din Italia in apropierea orasului Genova , potrivit celui mai recent bilant anuntat de Ministerul italian de Interne, relateaza cotidianul Corriere della Sera.Potrivit bilantului preliminar, 38 de persoane, inclusiv trei minori, au murit, iar alte 15 au fost ranite dupa prabusirea unui segment al viaductului Polcevera (Morandi), pe autostrada A10, in apropiere de orasul Genova."In momentul prabusirii, pe pod erau 30-35 de vehicule", a declarat Angelo Borrelli, seful Protectiei Civile.