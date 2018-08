MAE: Unul dintre romanii declarati morti dupa prabusirea autostrazii din Italia este in viata

Ziare.

com

"In continuarea informatiilor referitoare la incidentul produs la data de 14 august 2018, pe autostrada A10, in apropiere de Genova, ca urmare a prabusirii unei portiuni din viaductul Morandi, Ministerul Afacerilor Externe face urmatoarele precizari: Avand in vedere dificultatile majore intampinate de autoritatile italiene la identificarea cu exactitate a fiecarei victime implicate in tragicul incident si ca urmare a extinderii demersurilor de verificare a corectitudinii datelor, inclusiv cu sprijinul familiilor cetatenilor afectati,", informeaza MAE, intr-un comunicat de presa remis miercuri.Reprezentantii ministerului mai precizeaza ca "eroarea a fost sesizata in cursul acestei zile, odata cu sosirea familiei care a constatat ca trupul neinsufletit prezentat de autoritatile italiene pentru identificare nu era cel al cetateanului roman in cauza"."Autoritatile italiene vor efectua procedurile necesare pentru indreptarea erorii si a deciziei prin care a fost constatat si declarat decesul cetateanului roman. In acest scop, reprezentantii echipei consulare mobile au efectuat mai multe demersuri pe langa autoritatile locale.Echipa consulara mobila din cadrul Consulatului general al Romaniei la Torino acorda asistenta familiilor celor doi cetateni romani. Reprezentantii oficiului consular aflati la fata locului isi continua activitatea de asistenta si mentin in permanenta legatura atat cu autoritatile locale, cat si cu unitatile medicale la care au fost transportate victimele", potrivit sursei citate.MAE adauga ca nu au fost finalizate operatiunile de scoatere a tuturor persoanelor de sub daramaturi si ca avand in vedere "complexitatea si gravitatea situatiei, exista totodata dificultati majore in ceea ce priveste identificarea exacta a tuturor victimelor si stabilirii identitatii persoanelor afectate".Sursa citata mai informeaza ca "cetatenii romani afectati pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale oficiului consular:+39 011 249 57 75; +39 011 249 52 64; +39 011 249 50 64; +39 011 235 90 53, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta sau la numarul de urgenta al oficiului consular: +39 338 756 8134".Potrivit celui mai recent bilant comunicat de autoritatile italiene, 39 de persoane au murit dupa prabusirea unui segment suspendat al Autostrazii A10, in apropierea orasului Genova. Conform unor surse citate de postul RAI News 24 si de publicatia Il Fatto Quotidiano, bilantul ar fi de 42 de morti.Prabusirea viaductului a atras critici dure la adresa autoritatilor italiene si a companiei care gestioneaza infrastructura de autostrazi, Autostrade Italia.Premierul Italiei, Giuseppe Conte, a decretat stare de urgenta la nivel regional si doliu national in contextul anchetei privind prabusirea unui segment de autostrada la periferia orasului Genova, informeaza site-ul cotidianului La Repubblica."Am decis proclamarea unei zile de doliu national", a precizat Giuseppe Conte, afirmand ca va fi decretata si starea de urgenta, care va permite alocarea rapida a fondurilor pentru reconstructie in regiunea Liguria.In cadrul starii de urgenta la nivel regional, Guvernul Italiei va aloca imediat cinci milioane de euro pentru activitatile de eliberare a zonei afectate si pentru demararea reconstructiei, informeaza publicatia Il Sole 24 Ore.