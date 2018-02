Manifestatii antifasciste la Macerata, la o saptamana dupa ce un extremist a deschis focul asupra imigrantilor

Ziare.

Manifestantii, dintre care unii au venit de departe, au raspuns apelului lansat de unele asociatii antifasciste, organizatii neguvernamentale, sindicate, dar si de cateva formatiuni politice de stanga. Multi dintre ei fluturau drapelele miscarii lor, dar unii au venit cu drapele italiene.Primarul din Macerata, Romano Carancini (centru-stanga), ceruse anularea tuturor adunarilor pentru a mentine linistea in oras, dar prefectura a dat vineri "unda verde" pentru adunarea de sambata.De teama unor violente, scolile raman inchise, slujba religioasa de sambata seara a fost anulata si majoritatea magazinelor au fost inchise la mijlocul zilei.Joi seara au izbucnit confruntari, cand mai multe zeci de militanti ai gruparii de extrema dreapta Forza Nuova au manifestat impotriva imigratiei si au imitat salutul nazist."Avem o Constitutie antifascista prin excelenta si vreau ca aceasta Constitutie sa fie aparata si ca legile impotriva apologiei fascismului sa fie aplicate", declara Giuliano Denti (40 de ani), venit din Pisa impreuna cu circa o suta de militanti antifascisti pentru a manifesta sambata.Pe 3 februarie, Luca Traini, un tanar ras in cap si cu tatuaje de inspiratie fascista, a deschis focul asupra a circa zece africani in orasul Macerata, ranind cel putin sase persoane. El a explicat ca a actionat pentru a razbuna moartea tinerei Pamela Matropietro (18 ani), al carei corp a fost gasit dezmembrat, dupa anuntul privind arestarea unui dealer nigerian suspectat de implicare in crima respectiva.Cu trei saptamani inainte de alegerile legislative din 4 martie, aceste evenimente au readus tema imigratiei in centrul unei campanii, dominate acum de discursuri situate foarte mult catre dreapta.