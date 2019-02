Mii de vehicule au ramas blocate pe o autostrada din Italia din cauza ninsorii abundente (Foto&Video)

Drivers on Italian Alpine highway stuck for hours after snow



Un purtator de cuvant al serviciului de pompieri din provincia Bolzano a declarat ca "mii" de vehicule stateau in coloana, care se intindea pe o distanta de 16 kilometri, informeaza Reuters.Din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, cateva vehicule de tonaj ridicat, care nu erau echipate corespunzator pentru iarna, au derapat, blocand circulatia. Mai mult, o cantitate mare de zapada s-a revarsat pe carosabil in urma unei avalanse ce a avut loc sambata dimineata, ce a afectat o portiune de autostrada pe care in momentul respectiv nu se afla nicio masina.Traficul rutier s-a reluat sambata seara cu greutate, dar un numar mare de vehicule erau in continuare blocate.Pana in acest moment nu au fost semnalate victime in urma acestui incident.