Ministrul de Interne italian este anchetat pentru sechestrarea unui grup de migranti

Seful sau de cabinet este vizat de aceeasi ancheta, declansata de Parchetul din Agrigente, din Sicilia, dar care va fi preluata de un tribunal din Palermo.Decizia intervine dupa incheierea audierilor in cazul a doi responsabili din Ministerul de Interne conduse de Luigi Patronaggio, procurorul din Agrigente, care a deschis o prima ancheta in acest caz pentru a intelege cine a dat ordine de a interzice debarcarea migrantilor.Nava Diciotti a acostat in Catania luni seara, dar cei 150 pasagerii au fost nevoiti sa ramana la bord, ministrul de Interne, Matteo Salvini, nepermitand debarcarea lor pana cand Uniunea Europeana "nu va interveni pentru a ajuta". Majoritatea provin din Eritreea si Somalia.Abia sambata seara Salvini a anuntat ca migrantii vor fi autorizati sa debarce "in urmatoarele ore"."Migrantii de la bordul vasului Diciotti vor debarca in urmatoarele ore. O mare parte a migrantilor vor primi adapost din partea Bisericii Catolice italiene, din partea episcopilor care le-au deschis usile, inimile si portofelul lor", a declarat Matteo Salvini.Joi, vicepremierul italian Luigi di Maio, liderul Miscarii Cinci Stele, a anuntat ca tara sa va suspenda alocarea fondurilor pentru bugetul Uniunii Europene in cazul in care Comisia Europeana nu va decide modalitati de redistribuire a imigrantilor extracomunitari ajunsi pe teritoriul italian.