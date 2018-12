Noul Cod rutier din Italia i-ar putea lasa pe romani fara masini. Ce recomanda MAE

Ziare.

"Cu referire la recentele modificari survenite in legislatia rutiera italiana, Ministerul Afacerilor Externe face urmatoarele precizari: Autoritatile romane urmaresc cu atentie subiectul modificarilor legislative introduse in legislatia rutiera italiana prin Decretul-lege nr.113/2018. Astfel, Ambasada Romaniei la Roma a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile italiene de resort pentru a obtine clarificari cu privire la sfera de aplicare a prevederilor legislative.Misiunea diplomatica de la Roma si oficiile consulare romane de pe teritoriul Italiei actioneaza pentru a preintampina posibile discriminari ale cetatenilor romani si vor acorda asistenta consulara in cazul in care se vor constata masuri abuzive din partea autoritatilor locale in aplicarea noilor prevederi legislative.Pentru a veni in sprijinul cetatenilor romani, Ambasada Romaniei la Roma a circulat in mediul on line informatii cu privire la noile reglementari", arata, duminica, reprezentantii Ministerului de Externe, intr-un comunicat de presa.Totodata, MAE precizeaza ca face o analiza a modificarilor legislative din Italia pentru a vedea daca sunt conforme cu legislatia UE."Ministerul Afacerilor Externe evalueaza masurile luate de autoritatile italiene pentru a se asigura ca acestea sunt in deplina conformitate cu legislatia Uniunii Europene si jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene relevanta si nu afecteaza drepturile cetatenilor romani, luand in considerare efectuarea tuturor demersurilor legale in vederea protejarii drepturilor cetatenilor romani rezidenti in Republica Italiana, inclusiv sesizarea Comisiei Europene cu privire la posibilele incompatibilitati ale normelor recent introduse cu legislatia europeana", precizeaza sursa citata.Ministerul reasigura ca va lua toate masurile necesare pentru ca actiunile autoritatilor italiene sa nu incalce drepturile romanilor din Italia."Demersurile MAE vizeaza asigurarea ca actiunile autoritatilor italiene nu aduc atingere liberei circulatii si a tuturor drepturilor stabilite prin normele obligatorii ale Uniunii Europene. Totodata, reamintim cetatenilor romani ca, in eventualitatea in care sunt afectati de un caz de incalcare a legislatiei Uniunii Europene de catre autoritatile unui alt stat membru, pot apela la asistenta oferita de catre serviciul SOLVIT, sistem informal de solutionare a problemelor antrenate de nerespectarea legislatiei Uniunii Europene de catre autoritatile unui stat membru, astfel: - prin completarea formularului on line disponibil la adresa http://ec.europa.eu/solvit/index_ro.htm - prin intermediul adresei de e-mail solvit@mae.ro - la numerele SOLVIT apelabile din strainatate: 0374300270 sau din Romania: 0800672507", conchide sursa mentionata. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a somat, sambata, Cabinetul Dancila sa ia masuri cu privire la confiscarea in masa a autoturismelor inmatriculate in tara noastra ale romanilor din Italia.Solicitarea liderului liberalilor vine in contextul schimbarii Codului rutier italian.